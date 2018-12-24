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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ahlat’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor İzle

Ahlat’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor İzle

Kar yağışı

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı 

-Vatandaşların arabalarını ve iş yerlerinin önünü temizlemesi
-Detay görüntüler

( BİTLİS )- İlçeye bağlı 18 köy yolu ulaşıma kapandı BİTLİS - Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 18 köy yolu da ulaşıma kapandı. Yeni haftaya kar yağışıyla başlayan ilçe halkı, beyaz manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının devam etmesi ile birlikte kapalı köy yolu sayısının artabileceğini ifade etti.
Gündoğan, kar yağışının hafiflemesiyle birlikte kapalı köy yollarının ulaşıma açılmaya başlanacağını söyledi.

Ahlat Belediyesi ise, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı.
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