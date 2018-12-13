Ahlat’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi...23 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede eğitime yarım gün ara verildi Haberi

-Vatandaşların iş yerinin önünü temizlemesi

-Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması

-Vatandaşların arabalarını temizlemesi



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarım gün eğitime ara verildi.

Ahlat’ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren ekili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köyden 23’ünün yolu ulaşıma kapandı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Ahlat Belediyesi ise, ilçe merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Ahlat Kaymakamlığınca; Ovakışla beldesi, köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarım gün eğitime ara verildi.

Ahlatlı vatandaşlar ve çiftçiler ise, uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyledi.



Vatandaşlar, karın yağmasının çiftçiler için büyük bir bereket olduğunu ifade ettiler.

