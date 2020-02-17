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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ahlat’ta kar yağışı - BİTLİS İzle

Ahlat’ta kar yağışı - BİTLİS İzle

- Karla kaplanan evler - Karla kaplanan araçlar - Kar temizleyen vatandaşlar - Kuşlardan görüntü - Şehir merkezinden görüntüler - Vatandaşların karda yürümesi - Yolda kalan araç - Esnaf Suat Akarsu ile röportaj - Karla kaplanan ağaçlarBİTLİS (AA) – Bitlis ’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürürken, aşırı soğuklar ise hayatı olumsuz etkiliyor.Vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerinin önünü kardan temizlerken, bazı araçlar ise ulaşımda zaman zaman zorluk yaşadı.İlçede ki esnaflardan Suat Akarsu ise, yaklaşık 1 haftadır Ahlat'ta belirli aralıklarla kar yağışı olduğunu ve aşırı soğuklar nedeniyle çetin bir kış geçirdiklerini söyledi.

Kar Yağışı 

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