Ahlat’ta kar ve tipi esareti...Köy yolları ulaşıma kapandı İzle

-Serhat Keleş isimli vatandaşın konuşması

-Kara saplanan araçların vatandaşlar tarafından çıkarılması

-İnan Atlı isimli vatandaşın konuşması

-Kar yağışından detay görüntüler

-

-NOT: “Ahlat’ta Kar ve Tipi Esareti” başlıklı haberin görüntü dosyası KAFE klasörüne aktarılmıştır.



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yollarının tamamı ise ulaşıma kapandı. Ahlat’ta 2 gündür yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Ahlat ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sıklıkla elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede kara saplanan araçlar da vatandaşların yardımıyla çıkarılıyor. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolunun tamamının ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, kar yağışının hafiflemesiyle birlikte kapalı köy yollarının ulaşıma açılmaya başlanacağını söyledi.



İlçedeki vatandaşlardan Serhat Keleş de, kış mevsiminin en çetin günlerini yaşadıklarını ifade etti.

Keleş, “Hayat şartları feci şekilde zorluyor. Köy yollarında aksamalar acayip şekilde yaşanıyor, gidiş-gelişler olmuyor. Çarşıda dükkanlar bomboş, esnaflar iş yapamıyor” dedi.

İnan Atlı isimli vatandaş ise, kar ve fırtına etkili olduğunu söyleyerek, “Köyden geldik, ama şu an köy yolları kapalı. Gidemiyoruz köylerimize, yolların açılmasını bekliyoruz. Hayat felç olmuş şekilde, şu an her şey durmuş. Hiç kimse evinden de çıkamıyor. Kimse çıkmak da istemiyor, bu fırtınada çıkanında Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ahlat ilçesi Ovakışla beldesi ile Muş’un Bulanık ilçesi karayolunun Ovakışla beldesinden sonraki 16 ve 31. kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.





loading...