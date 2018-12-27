Ahlat’ta ‘İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık’ yarışması

-Hafızlık yarışması öğrencilerinin Kur’an okuması

-Ezan yarışması öğrencilerinin ezan okuması

-Cami içinden detay görüntüler

-Ödüllerin verilmesi

-Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’in konuşması

-Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu’nun konuşması

-Dereceye giren öğrencilerin konuşmaları



( BİTLİS ) BİTLİS



- Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından icra edilen “Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık” yarışmasının Bitlis finali Ahlat ilçesinde yapıldı. Ahlat Selçuklu Camii’nde Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği ve Ahlat Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde yapılan yarışmaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Bitlis İl Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Elmas, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kelim tilaveti sonrası başlayan yarışmaya Bitlis il merkezi ve ilçelerdeki erkek imam hatip liselerinin birincileri katıldı.

Bitlis İl Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Elmas ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan jürinin yaptığı puanlama sonucunda “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışmasında Bitlis İhlasiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Seyit Haşim Öyün birini, Bitlis Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Yusuf İnce ikinci ve Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Arslan ise üçüncü oldu. “Genç Muhafızlar Hafızlık” yarışmasında ise Tatvan Şehit M. Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Kaplan birinci, Bitlis Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Ali Ural ise ikinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri ve hediyeleri protokol tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yarışmacıların çok güzel performans sergilediklerini belirterek, “Özellikle bu genç kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Onların bugüne gelmesinde emeği olan başta öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen jüri başkanı Ahmet Elmas hocama ve diğer jüri üyesi hocalarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Kur’an-ın genç muhafızları ve genç Bilaller olduğu müddetçe, çoğaldıkça, milli ve manevi duygularıyla güçlendikçe, inanıyorum ki ezanlar dinmeyecek bayrağımız inmeyecektir. Ne mutlu bizlere böyle bir nesli bahşedenlere. Rabbim bunların sayısını artırsın. Dereceye giren öğrenci kardeşlerimizin ilimizi, bölge yarışmasında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum ve şimdiden kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu ise, tüm katılımcıları tebrik ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Malumunuz Ezan-ı Muhammed-i, İslam’ın en güzel şiarlarından biridir. Rengi, dili, coğrafyası, kültürü farklı olsa bile tüm Müslümanları birleştiren, tüm Müslümanları Allah’ın varlığını ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) O’nun elçisi olduğunu tüm İslam alemine ilan eden tevhidin en önemli şiarıdır. Bugünde öğrenci kardeşlerimizde en güzel şekilde okumaya gayret gösterdiler. Buradan hepsini tebrik ediyorum. Bütün kardeşlerimiz gönlümüzün birincileridir.” Hafızlık yarışması birincisi olan Tatvan Şehit M. Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Kaplan da, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Yarışmada birinci oldum. Allah herkesten razı olsun. Tüm yarışmacı arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Beni yetiştiren hocalarıma, özellikle Ferit Hocama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ezan yarışması birincisi Bitlis İhlasiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Seyit Haşim Öyün ise, “Ezan yarışmasına katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların desteğiyle yarışmanın birincisi oldum. Yarışmaya katılan diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ödül töreni sonunda toplu hatıra fotoğraf çekilmesiyle yarışma sona erdi. Yarışma birincilerinin düzenlenecek bölge yarışmasında Bitlis’i temsil edecekleri belirtildi.

