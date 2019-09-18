Ahlat’ta “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi açıldı

-Protokol ve davetlilerin sergiyi gezmesi

-Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Başkanı Işın Fırat’ın konuşması

-Ahlat Müze Müdür Vekili Yunus Mübarek Gürler’in konuşması

-Sergi Eserlerinden Detay görüntüler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesinde “Bir Zamanlar Selçuklu” adlı sergi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) işbirliğiyle açılan sergide, döneme ait giysiler, heykeller, menkıbe tasviri yağlı boya tabloları ve Selçuklu kostümleri yer alıyor. Ahlat Müzesinde düzenlenen serginin açılış törenine Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Ahlat Müze Müdür Vekili Yunus Mübarek Gürler ve bazı kurum amirleri katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen kurum amirlerine Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Başkanı Işın Fırat tarafından eserler hakkında bilgi verildi.

Serginin ardından gazetecilere açıklama yapan GAKSA Başkanı Işın Fırat, “Ahlat'tan başlayıp, Edirne'de bitireceğimiz 15 şehirde devam edecek olan sergimiz, gerçekten Anadolu Selçukluyu içeriyor. Giysilerinden, kostümlerinden, şahsiyetlerinden, menkıbe tasviri yağlı boya tablolarından, Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu giysilerinden bizi o dönemlere götürebiliyor. Bizler ayın 22'sine kadar Ahlat Müzesinde bu görevi gerek gençlere gerek yaşlılara Selçukluları hatırlatarak devam ettireceğiz. Herkesi bu sergiye bekliyoruz. Ahlat'a vicdan borcumuz var. Emanet borcumuz var. Ahde vefamız var” dedi.

Ahlat Müze Müdür Vekili Yunus Mübarek Gürler ise, “Türk İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan ve aynı zamanda köklü bir kültüre sahip olan Selçukluların özellikle başkentliğini yapmış olan Ahlat’ta açılan ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisine ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduk. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün destekleriyle açılan sergimiz 5 gün boyunca devam edecek. Tarihe ilgi duyan herkesi müzemize bekliyoruz” diye konuştu.

200'e yakın eserin bulunduğu serginin 22 Eylül tarihine kadar açık olacağı belirtildi. (ÖO-MSA-Y)

