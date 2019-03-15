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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ahlat'ta 'Anne Misafirim Olur musun Projesi' - BİTLİS

Ahlat'ta 'Anne Misafirim Olur musun Projesi' - BİTLİS

Ahlat'ta "Anne Misafirim Olur musun Projesi" - BİTLİS - Annelerin Okulda Gezmesinden görüntüler - Annelerin Çocuklarıyla Birlikte Yemek Yemesi - Öğrenci Velisi Özlem Ataş ile röportaj - Öğrenci Velisi Naciye Cebe ile röportaj - Öğrenci Muhammed Emin ile röportaj - Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile röportaj - Öğrenci Annelerinin Okuldan çıkışı - Toplu Hatıra Fotoğrafı çekilmesiAhlat'ta "Anne Misafirim Olur musun Projesi"BİTLİS (AA) - Ahlat ilçesinde "Anne Misafirim Olur musun Projesi" kapsamında öğrenciler, annelerini okulda ağırladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje ile Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, anneleri tarafından ziyaret edildi.Bir günü öğrencilerle geçiren anneler, sunulan imkanları yerinde görme fırsatı buldu.Anne Özlem Ataş, çocuklarının son derece iyi ve temiz bir ortamda yatılı olarak eğitimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklarının ve okul idaresinin daveti üzerine okulda misafir edildiklerini anlatan Ataş, öğrencilere iyi imkanlar sağlandığı için mutlu olduğunu aktardı.Naciye Cebe de çocuğunun eğitim gördüğü sınıf ve yatağına kadar her yeri kontrol etme imkanı bulduğunu, temiz ve güvenli bir eğitim ortamın sağlandığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, proje kapsamında yatılı bölge okullarındaki öğrencileri anneleriyle buluşturduklarını ifade etti.
Amaçlarının velileri öğrencilerin eğitim gördükleri ortamlarını en iyi şekilde görmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Özden, "Her türlü imkan çocuklarımıza sunuluyor. Sunulan imkanlardan velilerimizin haberi yok. Biz çocuklarınız için buradayız. Çocuklarınızdan yana bir endişeniz olmasın, onlar emin ellerde." diye konuştu.

İsaf Kullar Öğrenciler Trol 

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