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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı üretimi İzle

Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı üretimi İzle

Ahlat Şeker Pancarı Alım Merkezinden görüntüler

Fabrika Şeker Fabrikası Erimli 

-Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden’in şeker pancarı alım merkezini ziyareti
-Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden’in şeker pancarlarını incelemesi
-Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden’in konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 13 bin 500 dekar alandan 70 bin ton şeker pancarı üretimi bekleniyor. Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, pancar alım merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçede üretilen şeker pancarının kalitesine değinen Demirden, “Ahlat'ta bu yıl yaklaşık olarak 13 bin 500 dekar alanda şeker pancarı üretimimiz olmuştur. Yaklaşık olarak 70 bin ton civarında bir ürün elde edeceğiz. Burada topladığımız şeker pancarlarını yakınımızda bulunan Erciş Şeker Fabrikasına gönderiyoruz. Topraklarımız verimli. Şeker kalitesi gerçekten yüksek. Bölgede tercih edilen ve şeker fabrikası içinde en yüksek verime sahip pancar üretimi yapılmaktadır. Bu da topraklarımızdan kaynaklanmaktadır. Tabi ki destek verildikçe daha çok şeker pancarı ekeceğiz. Geçen yıllara göre bu sezon şeker pancarı fiyatlarından iyi bir pirim bekliyoruz. Böyle olursa gelecek yıl daha çok şeker pancarı ekmeyi planlıyoruz” dedi.
(ÖO-MSA-Y)
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