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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor - BİTLİS

Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor - BİTLİS

- Toplanan şeker pancarı yığını - Şeker pancarı görüntüsü - Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden'in şeker pancarlarını incelemesi - Necat Demirden'in konuşmasıAhlat'ta 70 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyorBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde bu yıl 70 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor.Pancar alım merkezini ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, ilçede üretilen şeker pancarının yüksek kaliteli ürün olduğunu söyledi.

İlçede 13 bin 500 dekar alanda pancar üretiminin yapıldığını belirten Demirden, şöyle konuştu:"Burada topladığımız şeker pancarlarını yakınımızdaki Erciş Şeker Fabrikasına gönderiyoruz. Topraklarımız verimli. Şeker kalitesi yüksek. Bu topraklarımızdan kaynaklanıyor. Destek verildikçe daha çok şeker pancarı ekeceğiz. Geçen yıllara göre bu sezon şeker pancarı fiyatlarından iyi bir gelir bekliyoruz."

Asad Erimli 

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