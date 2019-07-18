‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’ toplantısı

-Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birim Sorumlusu Necati Aktekin’in sunum yapması

-OYKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Koordinatörü Doç. Dr. Birol Akgül’ün sunum yapması

-Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın konuşması

-Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir’in konuşması

-Vatandaşların görüşlerini bildirmesi ve sorularının cevaplandırılması



( BİTLİS ) - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: - “Ahlat, kadim başkent olarak yeni bir rol üstlenmelidir” BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesinde “Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi" konulu toplantı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Adilcevaz Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Arif Karaman, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, DAKA yetkilileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birim Sorumlusu Necati Aktekin, “Ahlat” konulu sunum yaparak bilgilendirme yaptı. Ardından Odak Yerel Kalkınma Grubu (OYKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Koordinatörü Doç. Dr. Birol Akgül, Ahlat Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen “Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi” hakkında bilgilendirme yaptı. Odak Yerel Kalkınma Grubu (OYKA) olarak yürütülen projede 16 araştırmacının görev aldığını belirten Doç. Dr. Birol Akgül, projeyi merkezi ve yerel yönetim temsilcileri, STK’lar ve yerel halkın da desteğini alarak yürüteceklerini ifade etti.

Akgül, sık sık bu tür toplantılar yaparak bilgilendirme yapacaklarını ve görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.



Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, Ahlat için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’nin de Ahlat için çok faydalı bir çalışma olacağının altını çizdi. Çoban, “Avrupa Birliğinin Strazburg ve Brüksel şehirleri nasıl farklı işlevler görüyorsa, Ankara değişmez başkentimiz Misaki Milli’yi temsil ediyor ve etmeli, Ahlat ise kadim başkent olarak yeni bir rol üstlenmelidir. Biz bu konularda üzerimize ne düşerse tereddüt etmeden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, devletimize açıkça ne gerekiyorsa sunmaya hazırız. Çünkü bu toplum bütün güzellikleri hak ediyor, bize düşen yöneticiler ve idareciler olarak gereğini yapmaktır. Tabi burada bir şey çok önemliydi ve onu da iyi tespit ettiniz. Yereldeki unsurların birlikte hareketi sağlama adına bu birlikteliği hem halkımız hem özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu projede şimdiden emek sunacak değerli hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

“Ahlat gerek Türkiye'de gerekse dünyada tanınan bir şehir olacak” Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir de, “Tabi insanlar büyük şehirlere genelde kendilerine bir fırsat görmedikleri için gittiler. Burada geçinemeyeceklerini düşündükleri için gittiler. Eğitimin, sağlığın, ulaşımın yetersiz olduğu için insanlar büyük şehirlere gittiler. Ancak çok şükür yıllar geçti ve ülkemiz gelişti. Bugün büyükşehirlerimizde hangi imkanlar varsa fazlasıyla yerelde de hükümetimiz ve devletimiz tarafından yapıldı. Böylece bu tarihi döngüyü yavaş yavaş döndürmeye başladı.

Artık büyükşehirlerde insanların bunaldığını, daraldığını, geçinemediğini ve oradaki o keşmekeşlikten kurtulmak istediğini görüyoruz. Bu noktada yerel kalkınmanın büyük ehemmiyeti var. Bununda planlı yapılması gerekiyor. Koordinasyonlu bir şekilde yapılması ve çıktılarının ortaya konulması büyük önem arz ediyor. Bu anlamda belediye başkanımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel projeyi hayat geçirerek bizleri bir araya getirdiniz. Ahlat tarihin birçok noktasında ev sahipliği yapmış bir şehir. 2 yıldır buradayım ve bu dönemde de Ahlat'a çok güzel işler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Ahlat gerek Türkiye'de gerekse dünyada tanınan bir şehir olacak. 5-10 yıl içerisinde Ahlat'ın çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabi buna hazırlıklı olmak lazım. Bir şehrin gelişmesi belki önemli ama gelişirken de planlı olmak lazım. Ne yazık ki birçok şehrimiz gelişirken de berbat hale geliyor. Bu noktada da Ahlat'ı bozmayalım. Tarihini, kültürünü ve değerlerini yok etmeden Ahlat'ı geliştirmek lazım. Bu hususta özellikle durmanızı rica ediyorum. İnşallah hep birlikte Ahlat'ımız için güzel işler yaparız" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra toplantı sona erdi.

