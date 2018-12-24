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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ahlat Belediyesi'nden yol açma çalışması

Ahlat Belediyesi'nden yol açma çalışması

Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışması

Kar Temizleme İlham Kar Yağışı 

-Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen’in röportajı

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ahlat Belediyesi, aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen ilçe merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Kar temizleme çalışmalarını inceleyen Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, ilçe merkezindeki tüm yolların ulaşıma açık tutulması için belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Gülşen; “Şu anda kar yağışı ile birlikte Ahlat’ın 10 mahalle, okul araları, sokakları ve ana yollarında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız şu an gayet iyi gidiyor. Greyder ve kepçe ile sıkıntılı bölgeleri açmaktayız. Tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

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