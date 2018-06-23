Ahlat Ağacı oyuncuları İzmir seyircisi ile buluştu

-Söyleşiden görüntüsü



(AMASYA) Esat Kabaklı sanat hayatında 50. yılını kutluyor- Murat Cemcir ve Aydın Doğu Demirkol’dan İzmir Optimum’da seyirci ile sohbet- Filmin başrol oyuncularından, Demet Akalın’ın festival fotoğrafı yorumuna esprili cevap- Aydın Doğu Demirkol: “Ben de baksam ‘bu çocuk kim?’ derdim”- “Murat Cemcir: “Bazen Doğu’yu ben de tanımazlıktan geliyorum” İZMİR



- Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Ahlat Ağacı filminin başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Aydın Doğu Demirkol, İzmir Optimum’da seyirci ile buluştu. Büyük ilgiyle karşılanan oyuncular seyircilerle bol bol özçekim yaparken, Demet Akalın’ın festival fotoğrafı üzerine yaptığı yoruma da esprili cevap verdi. Nuri Bilge Ceylan’ın merakla beklenen, Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Ahlat Ağacı filminin başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Aydın Doğu Demirkol, İzmir Optimum’da İzmir seyircisi ile bir araya geldi. Önce etkinlik alanındaki vatandaşlarla sohbet eden ikili, daha sonra bol bol özçekim yaptı. Cemcir ve Demirkol, film öncesi sinema salonunda izleyicilerle de sohbet etti. “İlk defa şaka yapmadığım bir film için geldim” Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Murat Cemcir, “İzmir’i çok seviyorum. Seyircisi de bizi çok seviyor. Her defasında salonları dolduruyor. Bu defa daha fazla heyecan var çünkü ilk defa şaka yapmadığım bir film için geldim. O da Doğu’ya denk geldi” dedi.

Bu sırada Aydın Doğu Demirkol, “Antalya’da da aynı şeyi söylüyor” diye espri yaptı. “Filmde hayatın içindeki mizah var” Filmde beklenenin aksine esprili sahnelerin olması üzerine konuşan Aydın Doğu Demirkol, “Filmi izlerken insan ister istemez gülüyor. Çünkü filmde hayatın içindeki mizah var. Nuri Bilge Ceylan sinemasında şakayı gösterme gibi bir durum yok. Altını çizerek şaka yapmak için yapılan bir şaka yok ama hayatın içindeki o küçük komiklikler, oynayanlar da komedyen olunca daha da belirginleşiyor” diye konuştu.

“Ben de baksam ‘bu çocuk kim?’ derdim” Şarkıcı Demet Akalın’ın, Demirkol’un festivalde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp “Kimsin ya, kızı kapamışsın. Cidden tanımıyorum, kim bu? Yönetmeni de kapamış” sözleri hakkındaki soruyu da yanıtlayan Demirkol, “O sırada filmi daha kimse izlememişti. O görüntüde ben önce geçmişim gibi görünüyor. Beni tanımamış. Ben de baksam; Nuri Bilge Ceylan, Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar var, ‘bu çocuk kim?’ derdim. Yani halkın tepkisini vermiş” ifadelerini kullandı. Cemcir de, “O tür yorumları normal gördüm. Demet Hanım dünyanın en tatlı şarkılarını yapan insan bizim için. Doğu’yu önceden ben de tanımıyordum” yorumunu yaptı. Demirkol bunun üzerine, “Tanımasına rağmen hala ‘bu çocuk kim?’ der” deyince Cemcir de “Bazen ben de tanımazlıktan geliyorum” diye espri yaptı. “Bu kadar gülüneceğini tahmin etmiyordum” Cemcir ayrıca, filmi izleyen seyircilerin her defasında farklı reaksiyon gösterdiğini belirterek, “Filmi üç defa seyrettim; ikisi İstanbul’da, biri Fransa’da. Mesela bu kadar gülüneceğini tahmin etmiyordum. Ancak bana değil de Doğu’nun sahnelerinde gülüyorlar” ifadelerini kullandı. İki başarılı oyuncu, daha sonra filmi izleyecek seyircinin bulunduğu salona girerek onlarla sohbet etti. (CA-

