Ahlat, 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

-Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın konuşması

-Etkinlik Alanından detay görüntüler



( BİTLİS )- Ahlat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor BİTLİS



- Bu yıl 948. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nda çalışmalar tamamlandı. Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, yağlı ve karakucak güreşleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yapılan çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet protokolünü ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



“Türkiye’nin en önemli etnospor alanlarından birini inşa ettik” Çoban, 28’ncisini gerçekleştirecekleri ‘Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması’nın bu yıl 2’ncisini düzenleyecekleri 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla daha anlamlı bir hale geldiğini dile getirerek, “Türkiye’nin en önemli etnospor alanlarından birini burada inşa etmiş bulunmaktayız. Etnosporun atlı okçuluğundan okçuluğuna, kökbörü oyunu ve yine karakucak ve yağlı güreş dediğimiz ata sporlarının tamamını ihya edeceğimiz alanlara, bunun yanı sıra diğer ata sporlarımızla ve geleneksel el sanatlarımızla halkımızı buluşturacağız” dedi.

4 bin yıllık bir medeniyetin insanlarını bütün geçmişiyle buluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anadolu’daki bin yıl önceki başkentimizden büyük Türk Komutan Sultan Alparslan’ın zaferiyle başlattığımız bu çalışmadan maksadımız, Anadolu’daki kültürümüzü çok daha sağlıklı bir şekilde 80 milyon vatandaşımızla buluşturmaktır. Gerek karayolları, gerek DSİ ve gerekse burada ana motorize güç olan Okçular Vakfımızın ortaya koyduğu gayretle ülkenin en doğal etnospor alanını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Han çadırıyla beraber 34 tane ayrı illerimizden, belediyemizden gelecek olan kendi kültürlerini sergileyecek çadırlarımız mevcut. Bunlar da ayrı bir zenginlik olarak hayat bulmakta. Biz burada 4 bin yıllık bir medeniyetin insanlarını bütün geçmişiyle buluşturma gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, devletimizin, kuvvet komutanlarımızın burayı ziyaretiyle de kısacası Anadolu’daki birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edeceğimiz, kardeşliğimizi baki yaşatacağımız ayrı bir zenginlik ortaya koyuyoruz. Ahlat Anadolu ile buluşuyor, Malazgirt Anadolu’yla buluşuyor gayretiyle de tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz.” (MSA-Y)

