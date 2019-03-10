Ahlak polisinden büyük pavyon baskını İzle

-araç aranmasından görüntü

-şahısların üzerlerinin aranmasından görüntü

-mekanlara girilmesi

-mekanlarda kimlik sorgusu yapılması

-mekanlarda arama yapılması

-mekanlarda çalışan kadınlardan görüntü

-genel ve detay görüntüler



( BURSA )- Ahlak polisi mekana müşteri gibi girdi, mekanları tek tek tespit etti BURSA



- Bursa ahlak polisi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlardan önce mekanlara gizlice giren ekipler sigara içilen mekanları tek tek tespit etti. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, birçok şube ve birimden polis memurunun katılımıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde huzur uygulaması ve baskın yaptı. Umuma açık yerlerde, sabit noktalarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapan ekipler sigortasız personel çalıştıran, kapalı alanda sigara içilen mekanlar, alkollü sürücüler ve araması olan şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Operasyon ve uygulamada motosikletli polislerde sürekli ring halinde ilçede huzur ve güven turu attı. Yapılan çalışmalar neticesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 iş yeri denetlendi. 2 bin 40 şahsın UYAP sorgulaması yapan ekipler yoklama kaçağı 7 şahıs hakkında gerekli işlemleri uyguladı. Sabit noktalarda trafik uygulaması yapan ekipler 261 araç sorgusu yaptı. 10 araç sürücüsüne farklı suçlardan 7 bin 460 lira para cezası kesen ekipler, alkollü araç süren bir kişiye de adli işlem yaptı. Saat 20.30’da başlayan uygulamalar gece yarısına kadar devam etti. Ekipler buradaki denetimlerin ardından Karacabey ilçesine hareket etti. Yaklaşık 200 polis memurunun görev aldığı uygulamalar kapsamında Karacabey ilçesinde önceden tespit edilmiş çok sayıda pavyon ve bar tarzı mekanlara eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyondan önce mekanlara gizlice giren ekipler sigara içilen ve sigortasız personel çalıştıran mekanları tespit ederek gerekli işlemleri uyguladı. Mekanlara yapılan baskınlarda 14 iş yeri denetlenerek 395 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. 4 iş yerine sigortasız personel çalıştırmak, 2 iş yerine sigara içtirmek ve bir iş yerine de ruhsattaki ismi ile tabeladaki isminin aynı olmaması sebebiyle ceza yazıldı.

