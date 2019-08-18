Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ahıskalıların vatan hasreti devam ediyor İzle

Ahıskalıların vatan hasreti devam ediyor İzle

detaylar

Salar Sürgün Hükümet 

-açıklamalar

( ARDAHAN )- Bursa’da iki otobüsle gelerek doğduğu toprakları ziyaret ettiler ARDAHAN

- Sovyetler döneminde 1944 yılında Anavatanları Ahıska’dan sürgün edilen Ahıska Türkleri Dünya’nın her yerine dağılsalar da Vatan hasretleri bitmiyor. Sürgün yerlerinden ayrılıp Bursa ya yerleşen Ahıska Türkleri her yıl sürgün tarihinde Ahıska’ya gelerek hasret gideriyorlar. Bursa dan iki otobüsle gelen 90 kişi bayramda ve bayramdan sonra da Ahıska’nın köylerini gezerek hasret giderdiler. Ekip Başkanı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye İcra Kurulu Başkanı Mehmet Taş ve Bursa Kadınlar Birliği Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu ve ekipte bulunan Ahıskalılar doğdu toprakları gezerken duygu dolu anlar yaşadılar. Mehmet Taş, tüm dünyadaki Ahıska Türklerini birlik ve beraberliğe çağırarak ana vatana dönmeye davet etti. Gürcistan hükümetine de gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür eden Taş, sıkıntılarının olmadığını belirtti.
Kadın Kolları Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu da geldiklerinden beri hep güler yüzle karşılandıklarını ve 16 köyü gezerek köydekilerle konuştuklarını belirtti.
(HİA-AT)
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı