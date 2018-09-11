Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Ahıska Türkleri, Gürcistan'a dönmek istiyor - TİFLİS

Ahıska Türkleri, Gürcistan'a dönmek istiyor - TİFLİS

- Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ile röportajAhıska Türkleri, Gürcistan'a dönmek istiyor - Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev: - "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı. Biz bunu Gürcistan'da topluma daha yakından anlatmak istiyoruz"TİFLİS (AA) - Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev, Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönmek istediğini belirterek, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı." dedi.
Merkezi Rusya'da bulunan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ve beraberindeki heyet, Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile görüştü.Görüşmede, 2007'de kabul edilen Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüş süreci ile ilgili yasanın uygulanması ele alındı.Aliyev, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemiyetin, Ahıskalıların vatana dönmeleri amacıyla kurulduğunu ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Üst düzey yetkililer ile Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönüş sürecinin ele alındığını kaydeden Aliyev, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı. Biz bunu Gürcistan'da topluma daha yakından anlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.Aliyev, "dönüş yasasının" etkili işlemediğini savunarak, bu yönde bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini ve bunları Gürcü yetkililere ilettiklerini söyledi.

Gürcistan'a dönen Ahıska Türklerinin burada vatandaşlık alabilmesi için görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Aliyev, dönüş sürecinin hızlandırılması ve dönüş için vakit sınırlaması getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi. Ahıska'dan, önce Özbekistan'a oradan da İnguş Cumhuriyeti'ne (İnguşetya) sürgün edilen ve burada hayatlarını sürdürmek zorunda kalan Ahıska Türkleri, vatanlarına dönmek istiyor.

Vatandaşlık Sürgün Muhabir Gesi Sınır Güvenliği 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı