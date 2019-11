Ahıska sürgünü 75. yıl dönümünde 2 ülkede yapılacak programlarla anılacak

-video



DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar:- "Bu yıl Türkiye ve Gürcistan'da anma programları düzenleyeceğiz"



- Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DÜTAB), Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. Yıl dönümü sebebiyle 2 ülkede anma programı düzenleyecek. DÜTAB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü olan bu yıl Ankara’da ve Tiflis’te anma programları gerçekleştireceklerini söyledi.



Ahıska Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944 yılında sürgün edilmesinin 75. yıl dönümü, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Gürcistan ve Türkiye’de birlikte düzenleyeceği resmi programlar ile anılacak. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yaptığı açıklamada, "Her sene sürgünün anma programlarını gerçekleştiriyor, geçmişte yaşanan acıları unutmadan gelecek nesillerimize aktardığımız bu kültürü yad ediyoruz. Fakat bu acı olayın 75. yılında ilk defa, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bu anmaları gerçekleştireceğiz. Bu anma programı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahıska Türklerine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Gerçekleşecek ilk resmi anma programına çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve tabii değerli halkımızın katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

“Sürgünde 17 bin insanımız hayatını kaybetti” Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar da bu yıl düzenleyecekleri anma programları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Uçar, Ahıska Türklerinin toplam 9 ülkeye yayılmış bir şekilde olduğunu aktararak, “Ahıska, Osmanlı toprakları içerisinde bulunan bölgedir. Gözü pek mert insanların yaşadığı bir bölge. Hasbel kader Edirne Antlaşması ile bu topraklar Sovyetler Birliği’ne terk ediliyor. Stalin’in emriyle burada yaşayan tüm Ahıska Türkleri Orta Asya’ya atılıyor. İklimin zor şartlarında insanı olmayan vagonlarda insanlarımız sürgüne maruz kalıyor. Yaklaşık 40 günlük bir yolculuk hayatı ile 17 bin civarı insanımız yolculuk esnasında hayatlarını yitiriyor. Bu büyük bir dram büyük bir insanlık suçu ve biz bunu soykırım olarak değerlendiriyoruz. Ahıska Türklerinin suçu Türk ve Müslüman olması. Böyle bir toplumu bilerek kasıtlı olarak sürgüne uğratıyorlar. Yaklaşık 97 bin civarı Ahıska Türkü, Kazakistan Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülüyor. Daha sonra 1989’da Özbekistan’da Fergana olaylarından sonra Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi 9 ülkede dağılmış bir Türk toplumu oluşuyor. Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 2010 yılında bakanlar kurulu kararı, başbakan ve cumhurbaşkanı onayıyla kurulmuş Ahıska Türklerine hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız nerede yaşarsa yaşasın onların sosyal ve herhangi bir sorunlarıyla çalışma yapmak. Bunun yanı sıra biz sürgünle alakalı devamlı programlar düzenliyoruz. 2 tür programlar yapıyoruz. Hem hayatını yitirenler için kuran ve dualarla onları yad ediyoruz. Aynı zamanda da resmi anma programları yaparak sürgünü canlı tutma ve gelecek nesillere aktarabilme için bu tür programlara yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Tiflis ve Ankara’da anma programları düzenleyeceğiz” Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü olması sebebiyle bu yıl Ankara’da ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım göstereceği bir program düzenleyeceklerini belirterek, “Bu yıl sürgünün 75. yıl dönümü olduğu için bu yıl ilk defa devletimizle resmi program yapıyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanlığı ile sürgünün olduğu Ahıska Tiflis’te ilk kez program yapıyoruz. Buraya da hem Türkiye tarafından Dış İşleri Bakan Yardımcımız katılacaklar hem de meclisten Gürcistan dostluk grubu milletvekillerimizle beraber orada olacak. En önemlisi de bu yıl ilk defa kasımın sonuna doğru Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde program yapacağız. Bu bizim için çok önemli. Biz bu haksız sürgünün, yapılan zulmün, asıl gerçek soykırımın Ahıskalı Türklere yapıldığını tüm dünya kamuoyuna iletmek için bu organizasyonları yaptık. Cumhurbaşkanımız bu konuda bizlere karşı tutumu ile Ahıska Türklerine tam anlamıyla abilik yapıyor. Her türlü sorunlarımızla alakalı çalışmalara yardımcı oluyor. Göç idaresi, vatandaşlık işleri her zaman Ahıska Türklerinin çalışmalarında yanında bulunmuştur” açıklamasını yaptı.



