Ahırın duvarını kırıp 57 koyunu çalarak sırra kadem bastılar

-Ahırdan görüntü

-Kırılan duvardan görüntü

-Tel örgülerden görüntü

-Şehmuz Demir röportaj

-Kuzuların eski görüntüleri

-Güvenlik kamerasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde bulunan bir çiftliğe giren hırsızlar, duvarı kırıp değeri yaklaşık 60 bin lirayı bulan 57 koyunu çalarak kayıplara karıştı. Diyarbakır Ergani yolu üzerinde bulunan çiftlikte çalışan Şehmuz Demir, burada kendi imkanları ile ahır yaptı. Aracını satıp bütün birikimi ile 60 koyun alan Demir, hayvanlarını burada beslemeye başladı.

Dün sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek için ahıra giden Demir, 60 koyundan sadece 3 tanesinin kaldığını gördü. Neye uğradığını şaşıran Demir, ahırın hemen yanında olan sonradan yerleştirilen duvarın kırık ve çitlerin de açık olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, duvarın kırılıp hayvanların da çalındığı tespit edildi. Demir, hırsızlardan şikayetçi olurken hayvanlarının bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. "Yaklaşık 60 bin liralık zararım var" Yaklaşık 60 bin liralık zararının olduğunu belirten Demir, hırsızların tanıdık olduklarından şüphelendiğini söyledi.



Demir, “Çiftlik personeliyim, kendimize ait 60 koyunumuz vardı, burada besliyorduk. Gece saat 02.00’da bu duvarı kırıp çalmışlar, içlerinden biri kaçmış, kameranın olduğu tarafa gitmiş, hırsızlarda kameraların yerini bildiği için onu yakalamamışlar. Sabah geldik duvarı böyle gördük, 60 bin TL civarı zararımız var, o kadar emek harcadık varımı yoğumu koydum bunlara. Bir şey yapamadım, jandarma çağırdım, jandarma buralara baktı çevrede şüphelendiği araç plakaları var onları kontrol ediyorlar, inşallah bir şey çıkar. Bu çevreden biri hırsızlar, çünkü gelip bu duvarın sonradan yapılan duvar olduğunu rahatlıkla kırılabileceğini bilmez. Adam profesyonelce yapmış işi, şikayetçi olduk, bunların bulunmasını istiyoruz, ailemle beraber çalışıyorum 3 yıllık emeğim arabam vardı onu da satıp aldım kuzuları onlarda gitti. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz” dedi.

(MB-YRT-



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