Ahırı sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler - ADANA İzle
- Evin mutfağından, imalathaneye dönüştürülmüş eski ahıra geçilmesi - Sahte içkinin olduğu plastik fıçılardan detay - İmalathaneden görüntülerAhırı sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler - Adana 'da polis, imalathaneye dönüştürülen ahırın da olduğu iki adreste 2 bin 679 litre sahte rakı ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldıADANA (AA) - Adana 'da imalathaneye dönüştürülen ahırın da olduğu iki adreste 2 bin 679 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.Ekip, adreslerden birine düzenlediği operasyonda, evin mutfak bölümünden de girilebilen ve daha önce ahır olarak kullanılan bölümün sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.Aramalarda sahte içkiyle dolu bir litrelik bin 800 şişe ele geçirildi.Bölgedeki başka bir adreste yapılan aramada ise 879 litre kaçak rakı bulundu.L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı.
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