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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğradı - ŞANLIURFA

Ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğradı - ŞANLIURFA

- Olay yerinde alınan güvenlik önlemi - Ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Yerdeki boş kovanlar - Ölen kişinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi - Savcı ve emniyet müdürünün olay yeri incelemesiAhırdan çıkarken silahlı saldırıya uğradı - Şanlıurfa 'da besicilik yapan kişi, ahırdan çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğrayan besici yaşamını yitirdi.Bağlar Mahallesi 17. Sokak'ta evinin bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlarını yemledikten sonra dışarı çıkan besici Mehmet Ali Kamarı (51), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.Sağlık ekiplerince Kamarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamarı'nın cesedi, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, ceset çevresinde farklı tabancalara ait 15 boş kovan buldu.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin otomobille olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.Polis ekipleri, zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, olay yerine gelen Kamarı'nın yakınları fenalaştı.

Emniyet Müdürü Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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