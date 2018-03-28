Ahırda şarkı söyleyip dans ettiler, sosyal medyada fenomen oldular

-- Çiftin dans etmesi

-- Namık Kazkondu'nun şarkı söylemesi



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşiyle büyükbaş hayvanların arasında şarkı söyleyip eşiyle dans eden maden işçisi sosyal medyada fenomen oldu. Devrek ilçesinde yaşayan maden işçisi Namık Kazkondu, eşi Hatice Kazkondu'ya olan aşkını ilginç bir şekilde sundu. Yaklaşık 8 ay önce çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Ahırda iş yaparken eşini büyük baş hayvanların arasında dansa davet eden maden işçisi, dans ederken de şarkı söylemeyi ihmal etmedi. Büyükbaş hayvanların şaşkın bakışları arasında dans eden çift; dansın ardından ise kaldıkları yerden işlerine devam ettiler. (OA

