Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu



- Zonguldak’ın Belcuma Beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre Zonguldak, Beycuma Beldesi, Kasımlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde Nadi Kaygısız isimli şahsın ahırında ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen bir sebeple yangın olayı meydana gelmiştir. Ahırda bulunan (5) adet büyükbaş hayvandan (4) büyük baş hayvan jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken (1) büyükbaş hayvan telef oldu. Yangına çevrede belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın başka eve sıçramadan kontrol altına alındı.



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