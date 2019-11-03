Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

YANGINDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Jandarma Elektrik Kaçağı Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 


- Zonguldak’ın Belcuma Beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre Zonguldak, Beycuma Beldesi, Kasımlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde Nadi Kaygısız isimli şahsın ahırında ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen bir sebeple yangın olayı meydana gelmiştir. Ahırda bulunan (5) adet büyükbaş hayvandan (4) büyük baş hayvan jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken (1) büyükbaş hayvan telef oldu. Yangına çevrede belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın başka eve sıçramadan kontrol altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı