Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ahıra sızmaya çalışan Kurt, karşısında Çoban köpeğini görünce böyle kaçtı İzle

Ahıra sızmaya çalışan Kurt, karşısında Çoban köpeğini görünce böyle kaçtı İzle

Olay anının kamera görüntüleri

( SİVAS )- Ahıra sızan Kurt’a Çoban köpeği sürprizi SİVAS

Sosyal Medya Çoban Köpeği Köpek Kamera Hayvan 


- Yaklaşık 250 küçük baş hayvanın bulunduğu ahıra sızan aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeğini hesaba katmayınca canından oluyordu. Yaklaşık 250 küçük baş hayvanın bulunduğu ahırda ki güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Karnını doyurmak için çitleri aşarak ahıra giren aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeklerini hesaba katmadı. Karnını doyurmak için koyunlara saldıran Kurt, bir anca karşısında köpekleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Ahıra girmesi ile çıkması bir olan kurt, kaçmayı başararak canını zor kurtardı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı