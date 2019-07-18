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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahıra kaçak içki operasyonu

Ahıra kaçak içki operasyonu

Polisin depoda inceleme yapması

Hastane Kaçak İmalathane Harekete Geç Kaçak İçki 

-Kaçak içkileri bulması
-Malzemelere bakması
-Depodan genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da daha öne ahır olarak kullanılan ancak kaçak içki imalathanesine çevrilen yere yapılan baskında 5 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi ADANA

- Adana'da daha öne ahır olarak kullanılan ancak kaçak içki imalathanesine çevrilen yere yapılan baskında 5 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, son 18 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 19 kişinin alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde daha önce ahır olarak kullanılan yere kaçak içki imalathanesi kurulduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Baskında 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre kaçak rakıya el konuldu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 1 Temmuz'da Mersin'de başlayan alkol zehirlenmesi olayında 18 günde Mersin'de 9, Adana'da 9, Niğde'de ise 1 kişi olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Adana'da bu sürede 70 kişi alkol zehirlenmesinden hastaneye başvurduğu bunlardan 31'nin taburcu edildiği, 30'unun tedavisinin devam ettiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. (FKE-
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