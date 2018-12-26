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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef oldu - YOZGAT

Ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef oldu - YOZGAT

- Yanan ahırdan görüntü - Telef olan hayvanlardan görüntü - Ahır sahibi kardeşlerin açıklaması - Yozgat 'ta ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef olduYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.Sarıhacılı Mahallesi'nde Ahmet ve Rauf Erol kardeşlere ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi.Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Erol (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla yapıyorduk. Gece kardeşim ahırı kontrol etmiş, bir şey yokmuş. Sabah geldiğinde ise ahırın yandığını görünce yardım istemiş." dedi.
Rauf Erol da hayvanlar gebe olduğu için sık sık ahırı kontrol ettiğini söyledi.

Gece kontrol edip eve gittiğini, sabah ise ahırdaki yangını gördüğünü anlatan Erol, "Bağırıp yardım istedim, komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangını söndürdü, fakat hayvanların tamamı telef oldu. Şu anda ahırla birlikte 500 - 600 bin lira civarında zararımız var. Geçimimizi buradan sağlıyorduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan Trol 

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