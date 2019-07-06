Ahır yangını - TEKİRDAĞ

- Mahallede çıkan yangından detaylar - Yangına Müdahale edilmesi - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Kurtarılan ve bahçeye alınan hayvanlar - Muhtar Saffet Gündoğan açıklaması Tekirdağ 'da ahır yangını - Malkara ilçesinde çıkan yangında 12 bin saman balyası kül oldu, 5 büyükbaş hayvan ile 3 buzağı telef olduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e (48) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Yangında 12 bin saman balyası kül oldu, 5 büyükbaş hayvan ile 3 buzağı telef oldu.Kadıköy Mahallesi Muhtarı Saffet Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini bilmediklerini, birçok hayvanı kurtardıklarını, bazılarının ise telef olduğunu söyledi.
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