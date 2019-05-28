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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ahır, odunluk ve evlerinin yanışını ağlayarak izlediler

Ahır, odunluk ve evlerinin yanışını ağlayarak izlediler

- YANAN ODUNLUK, AHIR VE EV

Sarılar Hayvan Trol 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- AİLE ÜYELERİNİN AĞLAYARAK BİRBİRLERİNE SARILMASI
-- VATANDAŞ RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Kuzörendağlı Köyü’nde çıkan yangında 2 ahır, 1 odunluk ve 1 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını aile üyeleri gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Edinilen bilgiye göre, Bolu Merkeze bağlı Kuzörendağlı Köyü’nde Mahmut Yağlı’ya ait odunlukta heniz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunların hızla yanmasıyla beraber alevler odunluğun yanında bulunan 2 ahır ve Yağlı’nın ailesiyle birlikte yaşadığı eve sıçradı. Alevleri gören aile hızla evden çıkarak komşularından yardım istedi. Köyde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Köye gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, odunluk, 2 ahır ve ev kullanılamaz hale geldi. Çalışmaları gözyaşları içinde izlediler Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan Yağlı ailesi, gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak kendilerini teselli etmeye çalıştı. Yangından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gündüz olması nedeniyle ahırda bulunan hayvanların da dışarıda oldukları için kurtuldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC
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