Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kaynatarak vatandaşlara ikram etti

Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kaynatarak vatandaşlara ikram etti

Salep hazırlanışı

Hastalık Grip Keçi Sütü Keçi Kış Mevsimi 

-Kazanda süt ve salep pişirilmesi
-Sami Kervancıoğlu ve personel
-Vatandaşlar salep ikramı
-Sami Kervancıoğlu röportaj
-İki vatandaş ile röp

( KAHRAMANMARAŞ )- İş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kazanlarda pişirerek vatandaşlara ikram etti- Kervancıoğlu, salep içen insanın hastalıklardan korunduğunu söyledi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bir iş yeri Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kazanlarda pişirerek vatandaşlara ikram etti. Salebin Kahramanmaraş’ta doğal olarak yetiştirildiğini belirten iş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, salep içen insanın hastalıklardan korunduğunu ileri sürdü. Kervancıoğlu, keçi sütü ile dondurma yapımında kullanılan salebin kış mevsiminde ise yine keçi sütüyle sıcak olarak ikram edilebildiğini söyledi.

Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş biliyorsunuz dondurma kenti ama şu anda salep kentine döndük. Biliyorsunuz salepleri biz Ahır Dağı’ndan doğal olarak topluyoruz. Yani salebin aslı ve doğalı Kahramanmaraş’ta yetişiyor. Salep, sindirim sistemimiz rahatlatıp insanlara güç verir. Salebi içen insanın lezzet ve güven duygusu artar. Soğuk günlerde salep grip ve diğer hastalıkları engeller, kendinizi dinamik hissedersiniz” diye konuştu.
Her gün salep içtiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Salebi içmek insana keyif verir, zinde tutar ve güzel tadı var ben her zaman salep içerim” dedi.
(HLL-
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı