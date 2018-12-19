Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kaynatarak vatandaşlara ikram etti

-Kazanda süt ve salep pişirilmesi

-Sami Kervancıoğlu ve personel

-Vatandaşlar salep ikramı

-Sami Kervancıoğlu röportaj

-İki vatandaş ile röp



( KAHRAMANMARAŞ )- İş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kazanlarda pişirerek vatandaşlara ikram etti- Kervancıoğlu, salep içen insanın hastalıklardan korunduğunu söyledi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta bir iş yeri Ahır Dağı'ndan toplanan salepleri keçi sütüyle kazanlarda pişirerek vatandaşlara ikram etti. Salebin Kahramanmaraş’ta doğal olarak yetiştirildiğini belirten iş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, salep içen insanın hastalıklardan korunduğunu ileri sürdü. Kervancıoğlu, keçi sütü ile dondurma yapımında kullanılan salebin kış mevsiminde ise yine keçi sütüyle sıcak olarak ikram edilebildiğini söyledi.



Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş biliyorsunuz dondurma kenti ama şu anda salep kentine döndük. Biliyorsunuz salepleri biz Ahır Dağı’ndan doğal olarak topluyoruz. Yani salebin aslı ve doğalı Kahramanmaraş’ta yetişiyor. Salep, sindirim sistemimiz rahatlatıp insanlara güç verir. Salebi içen insanın lezzet ve güven duygusu artar. Soğuk günlerde salep grip ve diğer hastalıkları engeller, kendinizi dinamik hissedersiniz” diye konuştu.

Her gün salep içtiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Salebi içmek insana keyif verir, zinde tutar ve güzel tadı var ben her zaman salep içerim” dedi.

(HLL-

