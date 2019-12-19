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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahır alev alev böyle yandı

Ahır alev alev böyle yandı

Ahırın alev alev yanması

Hayvan 

-Yangının söndürülmesi

( DÜZCE ) DÜZCE

– Düzce’de gece saatlerinde başlayan yangında bir ahır alev alev yandı. Yangın, gece saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Dursun’a ait ahırda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine, Gümüşova ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken ahır kullanılmaz hale geldi. İçinde bulunan hayvanların yaralanmadan çıkarılması teselli kaynağı oldu.
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