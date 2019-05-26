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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ağzına çelik halka sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

Ağzına çelik halka sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti

AFAD EKİPLERİNİN MÜDAHALE GÖRÜNTÜSÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sokak Köpeği Barla 


- Zonguldak'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD ekibi tarafından kesilerek, çıkarıldı. Zonguldak'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD ekibi tarafından hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkartıldı. Kent merkezinde vatandaşlar köpeğin, ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü. Vatandaşlar köpeği İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD ekibinden yardım istedi. İhbarla kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestiği çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı. Sokak köpeğinin tedaviye alındığı öğrenildi.
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