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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor - AKSARAY İzle

Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor - AKSARAY İzle

- Ağzıkarahan Kervansarayından dışından genel plan görüntü - Kervansaraya turistlerin gelişi - Turistlerin kervansarayı gezmeleri - İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'ın açıklamaları - ervansaray içerisinden genel plan görüntülerAğzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor - Aksaray 'daki tüccarların can ve mal güvenliklerinin sigortalandığı Anadolu Selçuklu dönemi eseri Ağzıkarahan Kervansarayı, görkemli mimarisiyle adeta zamana direniyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan: - "Tüccarların malları girişte ve çıkışta kontrol ediliyor. Han içerisinde tacire ait mallarda bir eksilme veya kaybolma durumunda hancı başı tarafından bunlar sigortaya benzer bir uygulamayla zararları karşılanıyor"AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1231 yılında yapımına başlanan ve oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1239 yılında bitirilen Aksaray 'daki Ağzıkarahan Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor. Aksaray 'a yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ağzıkarahan köyünde 8 asır önce inşa edilen Ağzıkarahan Kervansarayı, Selçuklu döneminin sanatını yansıtan mimarisiyle adeta kaleyi andırıyor.Yazlık - kışlık bölümleri, hamamı ve mescidiyle ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkaran Ağzıkarahan Kervansarayı, Anadolu'da ticaretin gelişmesinde önemli bir yer olma özelliği taşıyor."Hoca Mesut Hanı" adıyla da tanınan yere gelen tüccarların dünyada sigortacılık sistemi bilinmezken can ve mal güvenliklerinin Anadolu Selçuklu Devleti tarafından sigortalandığı biliniyor. - Ziyarete açık hanın restoresi sürüyorİl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Anadolu Selçuklu eseri kervansarayın muhteşem mimarisiyle ilgi çektiğini söyledi.

Aksaray 'ın tarihte de önemli bir geçiş güzergahında yer aldığını aktaran Doğan, "Ecdadımız, özellikle Anadolu Selçukluları bu bölgeye çok sayıda kervansaray yapmış. Şu anda da Anadolu'da ayakta kalabilen en görkemli kervansaraylar Aksaray 'dadır. Bunların en güzellerinden bir tanesi de Ağzıkarahan Kervansarayı'dır." diye konuştu.
Doğan, mimarisiyle ihtişamlı görünüme sahip kervansarayın hem yazlık hem de kışlık bölümü ile merkezinde "köşk mescidi" yer aldığını aktardı.Kentin, konum olarak Antalya - Konya - Nevşehir turizm güzergahında yer aldığına işaret eden Doğan, şöyle konuştu:"Burası, turistlerin en çok ilgi gösterdiği, ziyaret ettiği kervansaraylarımız arasında. Kervansarayın kapalı kısmı Sultan Alaaddin Keykubat döneminde 1231 yılında yapımına başlandığını biliyoruz. Daha sonra da Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında da bütünü tamamlanıyor. Şu anda ziyarete açık olan kervansarayımız da restorasyon çalışmaları da devam ediyor." - Sigortacılığın başlangıcıDoğan, güvenliği sağlanan tacirlerin kervansarayda ticari faaliyetlerini de yürüttüklerini ifade etti.
Tacirlerin hana girişte mallarının sayıldığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:"Tüccarların malları girişte ve çıkışta kontrol ediliyor. Han içerisinde tacire ait mallarda bir eksilme veya kaybolma durumunda hancı başı tarafından bunlar sigortaya benzer bir uygulamayla zararları karşılanıyor. Bu uygulama burada olduğu gibi diğer kervansarayımızda da yapılıyordu. Kervansaraylarımızdaki bu uygulamanın kara sigortacılığı adına bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. "

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