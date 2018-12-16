Ağrılılardan görkemli gece

-Konuklardan görüntüler

-AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın görüşleri

-Es Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Memet Şerif Karaca'nın görüşleri

-Sarar Yönetim Kurulu Direktörü Alaattin Çoban'ın görüşleri



( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de 35 bin Ağrılı var ESKİŞEHİR



- Eskişehir Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği (ESAĞDER) tarafından düzenlenen ‘Ağrılılar Gecesi’ hemşehrileri bir araya getirdi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar da katıldı.

Türküler eşliğinde gerçekleşen yemekli organizasyonda unutulmaz dakikalar geçiren konuklar, düzenlenen etkinlik sebebiyle dernek mensuplarına teşekkür ettiler. Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, “Eskişehir’deki Ağrılı hemşehrilerimizi 1980’li yıllardan beri değişik ortamlardan tanıyoruz. Çoğu inşaatçılık yapıyordu. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız da Eskişehir’de, o sektörde bugün belli bir noktaya gelmişler. Ağrılılar; mertliğiyle, düzgünlüğüyle, insanlığıyla, yardımseverliğiyle ve sözünün eri olmasıyla tanınan insanlar. Ben genel başkan yardımcılığı sürecimde de Ağrı’ya çok gittim geldim. Eskişehir’deki Ağrılılarımızla oradan da dostluğumuz oluştu” şeklinde konuştu.

"Eskişehir’de yaklaşık 35 bin Ağrılı var" Bu etkinliği uzun yıllardır geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Es Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Karaca, ”Bu bizim geleneksel olarak Ağrılar dernek gecemiz. 5’inci senemiz doldu, 6’ncı seneyi kutluyoruz. Her sene düzenli olarak kutluyoruz. Konuklarımızın yüzde 99’u Ağrılılar, hemşehrilerimiz, Eskişehir halkı. Sağ olsunlar; belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz geldi. Bugün de gördüğünüz gibi hep beraber kutluyoruz. Eskişehir’de yaklaşık 35 bin Ağrılı var. Bizim de 2 bin üyemiz var. Sivil toplum kuruluşlarının amacı zaten böyle gecelerle insanları bir araya getirmek” ifadelerini kullandı. Geceye katılan bir diğer isim ise Sarar Yönetim Kurulu Direktörü Alaattin Çoban ise şunları kaydetti: “Ağrı’dan gelip de burada birlik ve beraberlik sağlamaları fevkalade güzel bir şey. Ağrı ile Eskişehir’i bütünleştirmeleri ve ülkenin bütünlüğünü sağlamaları bizim için de güzel bir olay. Bizi tek mutlu eden şey, birlik ve bütünlüktür. Bunun dışına çıkanları asla zaten sevmiyoruz. Ben de bir Ardahanlı olarak Ağrılılar ile gurur duyuyorum.”

