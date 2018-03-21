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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrılı öğrenciler Ortaca'ya konuk oldu - MUĞLA

Ağrılı öğrenciler Ortaca'ya konuk oldu - MUĞLA

- Geziye katılanlardan görüntüler - Öğretmen İrem Çelenk'in açıklaması - Öğretmen Eda Avcıoğlu'nun açıklaması - Öğrenci Berfin Ağrı'nın açıklaması - Kaplumbağalardan görüntüler - DEKAMER proje asistanı Ayfer Şirin'in açıklamasıAğrılı öğrenciler Ortaca'ya konuk olduMUĞLA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ağrı'dan gelen öğrenciler Muğla 'nın Ortaca ilçesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen 50 öğrenci, Dalyan Kanalında tekne turuna çıktı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarını ve Kaunos Antik Kentini görme fırsatı buldu.İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarını araştırma kurtarma rehabilitasyon merkezini gezen öğrenciler, caretta caretta deniz kaplumbağaları hakkında bilgi aldı.Dalyan Merkez Camisi'ni dolaşan öğrenciler, yanlarında getirdikleri şişelere İztuzu Plajı'ndan hatıra olarak kum doldurdu. - "Birçok ilki yaşadılar"Ağrı’nın Diyadin ilçesinde görevli öğretmen İrem Çelenk, ilçe genelindeki her okuldan ortalama 3 öğrenciyle kente geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin ilk defa uçağa bindiğini aktaran Çelenk, "Öğrencilerimiz ilk kez deniz, bu kadar çok ağaç ve yeşillik gördü. İlk defa caretta caretta gördü. Oldukça heyecanlıydılar." dedi.
Öğretmen Eda Avcıoğlu da projenin iller arasında kültür köprüsü kurduğunu, öğrencilerin farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.
Ortaokul öğrencisi Berfin Ağrı, proje sayesinde ilkleri yaşadığını kaydetti.
İlk kez uçağa bindiğini belirten Ağrı, "Daha önce caretta caretta kaplumbağa görmemiştim. Aynı şekilde kaya mezarlarını da ilk defa gördüm. Buraya tekrar gelmek isterim." dedi.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) proje asistanı Ayfer Şirin, proje kapsamında Anadolu’nun değişik yerlerinden gelen öğrencilere, kaplumbağalar ve çevreyle ilgili bilgi verdiklerini dile getirdi.

Rehabilitasyon Deniz Kaplumbağaları Caretta Caretta Öğrenciler Rehabilitasyon Merkezi 

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