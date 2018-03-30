Ağrılı kadınlar 'göz nuru'nu Mehmetçik'e akıtıyor - AĞRI İzle
Ağrı lı kadınlar "göz nuru"nu Mehmetçik'e akıtıyor - AĞRI - Halk eğitim merkezi binası genel görüntü - Kursiyerlerden görüntü - Kursiyerlerin konuşması - Yapılan hediyeler - Kuyumcu Teknolojileri Öğretmeni Canan Öztekin Kaynar'ın konuşması - Kursiyerlerin mektup yazması - Kursiyer Dilek Kara'nın konuşması Ağrı lı kadınlar "göz nuru"nu Mehmetçik'e akıtıyor - Ağrı HEM'deki kurslara katılan kadınlar, el emeği, göz nuruyla yaptıkları ay yıldızlı anahtarlık, işlemeli mendil, cevşen, tespih, bileklik ve cüzdan gibi birçok hediyeyi Afrin'e göndererek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine desteklerini sunuyor - Kurs eğitmeni Mendi:"Hediyelerimizin yanında Mehmetçik'in ihtiyaç duyabileceğini düşünerek mendil de koyduk. Umarız hepsi sağ salim yuvalarına döner ve ömür boyu bunları hatıra olarak saklarlar" - Kursiyer Kara:"Karakteri yüksek olan Türk milleti birlik ve beraberlik içinde tüm düşmanları yenebilir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur, bunu hepimiz biliyoruz"AĞRI (AA) - SITKI YILDIZ - Ağrı lı kadınlar, katıldıkları kurslarda yaptıkları hediyeleri Afrin'e gönderip Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine moral vermeye çalışıyor. Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki giyim, takı tasarım, el işi, kuyumculuk ve tekstil kurslarına katılan Ağrı lı kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polisleri kutlamak için hediyeler yaptı.Kursiyerler, zeytin dalı işlemeli mendilleri, üzerinde "Ne mutlu Türküm diyene", "Önce vatan" yazılı anahtarlıkları, cevşenleri, ay yıldız işlemeli bileklikleri, tespih ve birbirinden duygu yüklü mektupları kahramanlara gönderiyor.Giyim kursunda öğretmen olarak görev yapan Melike Mendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her Türk vatandaşı gibi Mehmetçik'e destek olmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Onların maddi bir şeye ihtiyacının olmadığını biliyorduk. Biz de bunları hatıra olarak yaptık. Üzerine Ağrı yazarak buradan onlara destek verildiğini, onlar için dua edildiğini bilmelerini istedik. Hediyelerimizin yanında Mehmetçik'in ihtiyaç duyabileceğini düşünerek mendil de koyduk. Umarız hepsi sağ salim yuvalarına döner ve ömür boyu bunları hatıra olarak saklarlar."Kursiyerlerden Afrin'deki Mehmetçik için bir şeyler yapma önerisi geldiğini anlatan tekstil öğretmeni Perihan Tamalı da teklifi duyunca çok duygulandığını ifade etti. Tamalı, "Dualarımızla zaten her zaman yanlarındayız. Aradaki mesafeyi biraz daha kısaltmak için onlara ufacık da olsa hediyeler göndermek istedik. Kursiyerlerimiz bunun yanında mektuplar da yazdı. Okurken göz yaşlarımı tutamadım." dedi. - "Türk milleti birlik ve beraberlik içinde tüm düşmanları yenebilir"Kursiyer Dilek Kara da her hafta perşembe Mehmetçik için Kur'an - ı Kerim okuduklarını belirterek, şunları aktardı:"Güvenlik güçlerimizin yanında olamıyoruz fakat gönlümüz onlarla. Karakteri yüksek olan Türk milleti birlik ve beraberlik içinde tüm düşmanları yenebilir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur, bunu hepimiz biliyoruz. Türk ordusu var olsun, Mehmetçiğimizi Allah korusun, her daim muzaffer olsunlar. Ağrı halkı olarak her daim askerimizin, polisimizin yanındayız. Bu harekat, devletimizin, milletimizin ve büyük ordumuzun sayesinde zaferle sonuçlanacak."Çocuk Gelişimi Öğretmenliği okuyan kursiyerlerden Zeynep Yeşilbaş da 3 yıldır HEM kurslarına katıldığına dikkati çekerek, "Ağabeylerimize moral amaçlı hediyeler yapıp, mektuplar yazdık. Ağrı 'dan kucak dolusu selam gönderiyoruz. Rabb'im onları korusun. Dualarımız onlarla. Mektupları yazarken çok duygulandık." ifadelerini kullandı.