Ağrı-Van karayolunda tipi ve çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı

- Ağrı-Van karayolu Tutak Deresi mevkisinde tipi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde tekrar düşen çığla birlikte yol ulaşıma kapandı.Düşen çığla birlikte ulaşıma kapanan Ağrı-Van karayolu, yeniden Hamur Kara Yolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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