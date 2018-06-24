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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağrı Valiliği'nden 3 Fransız ile ilgili açıklama

Ağrı Valiliği'nden 3 Fransız ile ilgili açıklama

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( AĞRI ) AĞRI

Gesi Yazılı Açıklama 


- Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumaçay köyünde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve vatandaşlarla seçimle ilgili görüşme yaptıkları tespit edilen 3 Fransız vatandaşı gözaltına aldı. Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Ağrı ili merkez ilçe Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklu şahsın AGIT/OSCE listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve vatandaşlarla seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisi alınmıştır” denildi. Açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile söz konusu şahısların İl Jandarma Komutanlığına getirildiği kaydedildi.
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