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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağrı Valiliği, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in arama çalışmalarının devam ettiğini bildirildi İzle

Ağrı Valiliği, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in arama çalışmalarının devam ettiğini bildirildi İzle

- Ankara'dan gelen özel ekibin su kuyusunda arama çalışması

Bild Bayramlaşma Yazılı Açıklama 

-- Detay ve genel görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı'da ailesiyle 10 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: “Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına devam edilmekte. Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam ediliyor. Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir." (AA-AA)
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