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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - AĞRI

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - AĞRI

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - AĞRI - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci'nin fotoğrafları incelemesi - Erhan Tenekeci'nin konuşması Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıAĞRI (AA) - Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tenekeci, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.Yarışmanın AA'nın kalitesini gösterdiğini ifade eden Tenekeci, "Anadolu Ajansı ülkemizin gururu. Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gerek yerelde gerekse de ulusalda güzel haberlerini görüyorum. Anadolu Ajansının haberlerini de çok beğeniyorum. En doğru haberi zaman kaybetmeden vatandaşlara ulaştırıyorlar." diye konuştu.

Muhabir Salda Gori 

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