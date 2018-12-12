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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kaza geçiren öğretmenleri ziyaret etti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kaza geçiren öğretmenleri ziyaret etti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in öğretmenleri ziyaret

Hastane Trafik Kazası Geçmiş Olsun Öğretmenler Öğretmen 

-Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in öğretmenlerle sohbet
-Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in vatandaşları ziyaret
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( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesinde trafik kazası geçiren öğretmenleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ile birlikte Eleşkirt ilçesinde trafik kazası geçiren öğretmenleri tedavi gördüğü Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tekin, hastane yetkililerinden öğretmenlerin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Öğretmenlerin sağlık durumu iyi olduğunu öğrenen Tekin, öğretmenlerle ile bir süre sohbet etti. Tekin, daha sonra kaza geçiren vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir süre görüştü. Öte yandan öğretmenlerin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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