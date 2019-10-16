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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

-uyuşturucu operasyonu

Polis Merkezi Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Özel Harekat Polisleri Uyuşturucu Kaçakçılığı 

--ev araması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı merkezli İstanbul ve Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve suçlara karışanları engellemek amacıyla çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilere yönelik özel harekat polisleri ve narkotik detektör köpekleri desteği ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Van ve İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde eroin, metamfetamin, terazi, kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DA-ÖB)
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