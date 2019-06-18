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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ağrı'daki sel felaketinde anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

Ağrı'daki sel felaketinde anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

Adli Top'tan detay

Yıldırım Çarpması Akalan Sel Felaketi Felaket Çalışan Anne 

-Bölgeden arşiv görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göl Mahallesi'nde oturan Naime Polat ve çocukları Musa ve Pınar arazide ot topladıkları sırada yağmura yakalandı. Yağmurdan arazide bulunan köprü altına sığınarak korunmaya çalışan anne ve çocukları meydana gelen selde suya kapılarak hayatını kaybetti. Aynı bölgede arazide bulunan Nurullah Yardımcı isimli şahıs ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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