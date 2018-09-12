Ağrı Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı Haberi



- Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesine kar yağdı. Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirveye yakın kısımları, kar nedeniyle beyaza büründü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilerek rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi.

