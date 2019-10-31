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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

AĞRI DAĞI'NDAN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

Hava Sıcaklığı Şili Yağan Kar Yağışı 


- 5 bin 137 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek dağı olan.Ağrı Dağı ve eteklerine kar yağması, Iğdır'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Zirvede karın eksik olmadığı Ağrı Dağı’na mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.Ağrı Dağı'na yağan kar, ovanın yeşili ile birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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