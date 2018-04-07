Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki su maymunlarına yoğun ilgi - IĞDIR
- Su maymunun havadan görüntüsü (drone kamera) - Kıyıdaki su maymunundan detay - Turizm rehberi Zerrin Sapmaz ile röportajAğrı Dağı Milli Parkı'ndaki su maymunlarına yoğun ilgi - Yurdun en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak bölgelerde yaşam alanı kuran su maymunları, yöre sakinleri ve turistlerin ilgisini çekiyor - Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Türkoğlu: - "En ilgi çekici türler arasında yer alan su maymunları, renkli yaşantıları ve ilgi çekici hareketleriyle yaban hayatı gözlemcileri için güzel bir konu sunuyor. Zaman zaman kıyıya çıkıp güneşlenen su maymunları, ilk kez görenlerin de ilgi odağı oluyor" - Turist rehberi Sapmaz: - "Bu bölgede böyle güzel, ılıman bir iklimin, kuş cennetlerinin, gözlem yerlerinin ve su maymunlarının olabileceğini aklımdan bile geçirmezdim"IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki su maymunları, hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.Ağrı Dağı'nın Iğdır kesimindeki sulak alanlarda yaşayan su maymunları, köylülerin yanı sıra turistlerin de sıklıkla uğradığı alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.Bir asrı aşkın süre önce kürk üretimi için Güney Amerika, Şili ve Arjantin'den çiftliklerde yetiştirilmek üzere Bulgaristan, Ermenistan ve Rusya'ya getirilen, 1950'li yıllarda ise serbest bırakılan su maymunları, yaşam alanı kurdukları bölgenin biyoçeşitliliğinde büyük rol oynuyor.Bölgenin en ilgi çekici yaban hayvanı olarak görülen su maymunları, akarsu yoluyla Aras nehrini geçerek geldikleri bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.
Ağrı Dağı'nın birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını anlatan Türkoğlu, "Bu bölge sahip olduğu iklimi, konumu ve el değmemiş doğası bakımından yüzlerce türden yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Burada birçok insanın henüz adını dahi duymadığı yaban hayvanları yaşıyor. Su maymunu da bu türlerden biridir." dedi. Su maymunlarının komşu ülkelerden kaçarak veya serbest bırakılarak Ağrı Dağı eteklerine geldiklerini belirten Türkoğlu, şu bilgileri paylaştı:"Yılda ortalama 5 yavru dünyaya getiren bu hayvanlar buralarda üremeye başlamış, bir süre sonra yaşam alanı kurup bölgeye adapte olmuşlar. Neredeyse kent merkezinden İran ve Nahçıvan sınırına kadar uzanan akarsuların birçok bölgesinde su maymunlarına rastlamak mümkün. Bölgede çok sayıda köy bulunuyor, bunun dışında bölgeyi gezmeye gelen ziyaretçiler de var. Bunlara rağmen su maymunları yaşamlarını oldukça rahat şekilde sürdürebiliyor." - "Yaban hayatı gözlemcileri için güzel bir konu"Bölgede birçok yaban hayvanının ve kuş türünün yaşamasının doğa bilimcilerinin de dikkatini çektiğini aktaran Türkoğlu, şunları söyledi:"Su maymunlarının yaşadığı alanda onlarca kuş türü, yaban hayvanları ve doğal güzellikler bulunuyor. Yaban hayatını araştıran, görüntüleyen araştırmacı veya gönüllüler bu alanı da kullanabilirler. Özellikle en ilgi çekici türler arasında yer alan su maymunları, renkli yaşantıları ve ilgi çekici hareketleriyle yaban hayatı gözlemcileri için güzel bir konu sunuyor. Zaman zaman kıyıya çıkıp güneşlenen su maymunları, ilk kez görenlerin de ilgi odağı oluyor. Özellikle doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılarının mutlaka görüntülemesi gerektiği hayvan türlerinden biri olduğunu düşünüyorum." - "Su maymunları çok ilgimi çekti"İstanbul'dan bölgeyi gezmeye gelen turist rehberi Zerrin Sapmaz, bölgenin ilgi çekici güzellikler barındırdığını, su maymunlarının da bu güzelliklerden olduğunu söyledi.
Su maymunlarının Ağrı Dağı çevresinde yaşayacağını tahmin etmediğini dile getiren Sapmaz, şunları kaydetti:"Bu bölgede böyle güzel ılıman bir iklimin, kuş cennetlerinin, gözlem yerlerinin ve su maymunlarının olabileceğini aklımdan bile geçirmezdim. Buranın Türkiye'de çok bilindiğini de sanmıyorum. Su maymunları çok ilgimi çekti, burada onlarla olmaktan ve fotoğraflamaktan acayip zevk alıyorum. Umarım Türkiye'de çok güzel şekilde tanınır ve insanlar buraya bu güzel hayvanları rahatsız etmeden görmeye gelir."