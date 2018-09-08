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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı Dağı Milli Parkı'na Kene avcısı bırakıldı

Ağrı Dağı Milli Parkı'na Kene avcısı bırakıldı

Keklik ve Keklik kafeslerinden detay

Sayılar Irak 

-Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel'in konuşması
-Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nun konuşması
-Kekliklerin doğaya bırakılması

( IĞDIR ) IĞDIR

- Tarım ve Orman Bakanlığı "Doğal Hayatın Geliştirilmesi" projesi kapsamında, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayvan Üretim Çiftliğinde üretilen bin adet keklik Iğdır’da doğaya bırakıldı. Özellikle kene gibi zararlı böceklerin çoğalmasında etkili olan Keklikler, Ağrı Dağı Milli Parkında doğaya bırakıldı. Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, son yıllarda keklik sayısının azaldığını belirtti.
Güzel, “bununla mücadele etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma içerisine girmiş durumda. Her yıl üretilen bu Keklikleri bu şekilde doğal alanlara bırakmış oluyoruz. Kekliklerin doğal yaşam alanlarına katkıları var. Son yıllarda Kene vakaları artmış durumda. Bununda nedeni Keklik sayılarının azalmış olması. Bizde keklik sayılarını arttırarak kene ile mücadelede katkı sağlamış oluyoruz” dedi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu ise, Bakanlığın doğal hayatı geliştirme projesi kapsamında çiftliklerde yetiştirilen kekliklerin doğaya bırakılması faaliyetini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Türkoğlu, “bin adet Kekliği Ağrı Dağı Milli Parkı içine bıraktık. Keklik popülasyonumuzun gelişmesi ve artması açısından önemli bir faaliyettir. Amacımız, Biyoçeşitliliğini geliştirip insan ve doğal yaşama belli katkı sağlamaktır. Kekliklerin özellikle kene ve zararlı böcekleri tüketmesi vatandaş açısından daha güzel olacaktır” şeklinde konuştu
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