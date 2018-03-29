'Ağrı Dağı etekleri' göçmen misafirlerini ağırlıyor - IĞDIR İzle
"Ağrı Dağı etekleri" göçmen misafirlerini ağırlıyor - IĞDIR - Milli parktan genel görüntü - Havadan görüntüler - Milli parkta bulunan kuşlar - Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu'nun konuşmasıIĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, baharın gelmesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan ve yurdun en yüksek dağı olması nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki milli park, her yıl on binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Güney yarım küreden gelen birbirinden farklı türleri ağırlayan milli park, Ağrı Dağı'ndan çıkan doğal su kaynaklarının oluşturduğu sulak alanlarla kuşlar için vazgeçilmez yaşam alanı oluşturuyor.Kış aylarına kadar bu bölgede kalan kuşlar, çiftleşme ve üremenin ardından soğukların etkili olmasıyla yeniden güneye göç ediyor. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin biyoçeşitlilik açısından önemli kaynak olduğunu söyledi.
Bahar aylarının sonuna kadar bu biyoçeşitliliğin daha da artacağını belirten Türkoğlu, "Kuşlarımız, her yıl kuzeyden güneye, güneyden kuzeye göç eder. Şu sıralar Iğdır 'dan göç eden kuşlarımız havaların ısınmasıyla üreme ve çiftleşme için yeniden kente döndüler." dedi. Türkoğlu, kuşların Ağrı Dağı eteklerindeki milli park alanını yaşam şartları sebebiyle tercih ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ağrı Dağı'nın kuşlara sağladığı imkanlar saymakla bitmez. Gerek tohumla, gerekse yumuşakçalarla, sineklerle beslenen kuş türlerimiz olsun bu alanda biyoçeşitliliğin bir parçası olarak yaşamlarını sürdürmekteler. Bu bölge, bulunduğu rakım, iklimi, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından kuşlar için büyük önem arz etmektedir. Kuşlar da bu nedenden dolayı burayı tercih ediyor." - "Avrupa'daki 530 kuş türünün 321'i Iğdır 'da"Bölgenin kuş bilimi araştırmacıları ve doğa tutkunlarınca tercih edilebileceğini anlatan Türkoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Avrupa'daki 530 kuş türünün 321 türü Iğdır 'da yaşamaktadır. Ornitologlar burada zaten gerekli incelemeleri yapıyorlar, kuş gözlemciler aylar bazında hangi kuş türünü görmek istiyorlarsa o ayda buraya gelirlerse istedikleri kuşları görebilirler. Burada ağırlıklı olarak kaz türleri, sakarmekeler, angıt, kızıl bacak, kılıç gaga gibi kuşlar başta olmak üzere birçok kuş türü yaşamaktadır."Milli parka kuş fotoğrafı çekmek için gelen Cafer Aktaş da yörede birbirinden güzel kuş türleriyle karşılaştığını anlatarak, "Daha önce farklı yerlerde kuş fotoğrafı çalışmalarım oldu, bu alan en iyiler arasında. Bölgede insanlar da yaşadığı için kuşlar çok ürkek de değiller, rahatlıkla izleme ve fotoğraflama yapılabiliyor." dedi.