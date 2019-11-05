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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi Haberi

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi Haberi

AĞRI DAĞI'NDAN GÖRÜNTÜ

Gökyüzü Şili Yağan Kar Yağışı Irak 

-SEBAHATTİN YUM İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.
-DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, beyaz gelinliğini giydi. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı, Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak olarak görüldü.
Ağrı Dağı kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar dolayısı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl bu manzarayı beklediklerini belirten Sebahattin Yum isimli vatandaş, “Ağrı Dağı zaten güzeldi. Karın yağmasıyla birlikte bu güzellik iki katına çıkmış oldu. Her yıl gördüğümüz ve özlemle beklediğimiz bir manzara. Karın yağmasıyla birlikte yöre halkı olarak Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giymiş diyoruz. Bir Iğdırlı olarak bütün vatandaşların buraya gelerek Ağrı Dağı ve bu manzarayı görmelerini istiyoruz” dedi.

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