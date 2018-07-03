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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da yüzlerce vatandaş Leyla ve Eylül için yürüdü

Ağrı’da yüzlerce vatandaş Leyla ve Eylül için yürüdü

-Ağrı Leyla ve Eylül için yürüdü

Kalaba Alabalık 

--Ağrılılar idam istedi
--Leyla ve Eylül için yürüyüş düzenlendi
--Genel detay
-arşiv görüntüler

( AĞRI ) -- Ağrılılar Leyla ve Eylül için idam istedi AĞRI

- Ağrı’da Barikat04 Taraftar Derneği öncülüğünde Ağrılı yüzlerce vatandaş Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve dün akşam saatlerinde cesedi bulunan minik Leyla ve Ankara’da katledilen Eylül için yürüdü. Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde bayramın ilk günü kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan leyla bugün köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Minik Leyla için tüm Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükselirken Ağrı’da da yediden yetmişe vatandaşlar sokağa çıktı. Barikat04 Taraftar Derneği tarafından organize edilen yürüyüş Dörtyol Kavşağı’nda başladı.
Çocuklarında aralarında bulunduğu yüzlerce vatandaş ‘idam isteriz’, ‘affet bizi Leyla seni koruyamadık, insan olmaktan utanır haldeyiz’, Eylül yaktı, leyla kavurdu idam istiyoruz’ ‘affet bizi meleğim’, pankartlarını ellerinde taşıdı. Vatandaşlar sık sık ‘idam isteriz’, susma sustukça sıra sana gelecek’ sloganları attı. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda destek verdi. Yaklaşık olarak bir kilometre yürüyen kalabalık grup olaysız bir şekilde dağıldı. (AS
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