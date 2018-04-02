Ağrı'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 10 yaralı
- Ağrı 'da yolcu minibüsü şarampole devrildi - 10 yaralı - Kaza yerinden detay görüntülerAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.Ramazan köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş (61) yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Kaşasor mevkisinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile aynı araçtaki 9 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.