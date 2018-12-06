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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı'da yoğun sis İzle

Ağrı'da yoğun sis İzle

- Ağrı 'dan sis görüntüleri - Ağrı 'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara - Ağrı seferleri karşılıklı iptal edildiAĞRI - (AA) - Ağrı 'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Ağrı 'da etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla AnadoluJet'in sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed - i Hani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.Sisin görüş mesafesini 60 metreye düşürmesi nedeniyle şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Uçak Seferleri 

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